In welchen Ländern in Apotheken geimpft wird

Der Streit zwischen den Standesvertretern der Ärzte und Ärztinnen und den Apothekern um das Impfmonopol ist anderswo seit Jahren beigelegt. Auch in Apotheken geimpft werden darf etwa in Großbritannien (seit 2002), Portugal (2007), Irland (2011), Frankreich (2017), Israel (2017), der Schweiz und Island. In Deutschland gibt es derzeit Modellregionen (unter anderen Nordrhein), wo ebenfalls in den Apotheken geimpft wird. Grundsätzlich dürfe also auch in Deutschland, heißt es in der Österreichischen Apothekerkammer, in Apotheken geimpft werden.

Außerhalb Europas besteht diese Möglichkeit auch in Südafrika (seit 1991), Argentinien (1983), Philippinen (2020), Kanada (2009), Argentinien (1983), Portugal (2007), Neuseeland, Costa-Rica und dem Libanon. In Madagaskar, Nepal, Panama und Paraguay wurde kürzlich bekanntgegeben, dass "apothekenbasierte Impfungen" geplant seien. In sechs Ländern (Bolivien, Kongo, Finnland, Island, Niederlande und Pakistan) kann man sich in Apotheken impfen lassen, jedoch wird die Impfung durch anderes Gesundheitspersonal vorgenommen.

Welche Impfungen werden angeboten? Grippeimpfung, Herpes, Pneumokokken, HPV, Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Masern, Mumps, Hepatitis A und B, Polio, Rotaviren- und HIB-Impfung. Corona-Impfungen sind derzeit ebenfalls etwa in Großbritannien, Irland, den USA, der Schweiz, Frankreich, Australien, den Philippinen und Norwegen verfügbar. (mue)

