Foto: Reuters/Joe Skipper

Das von Amazon-Gründer Jeff Bezos unterstützte US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin geht gegen die Vergabe des Nasa-Auftrags für eine Mission zum Mond an den Rivalen SpaceX vor. "Die Nasa hat ein fehlerhaftes Auftragsvergabeverfahren für das Programm durchgeführt und die Anforderungen in letzter Minute verändert", teilte Blue Origin am Montag zur Begründung des Widerspruchs beim US-Rechnungshof GOA mit.

Das Vorgehen der US-Raumfahrtbehörde verhindere Wettbewerbsmöglichkeiten, enge die Angebote erheblich ein und verzögere nicht nur, sondern gefährde auch die Rückkehr der USA zum Mond, schrieb Blue Origin in dem 50-seitigen Papier. Blue Origin hatte sich um das Projekt in Kooperation mit Lockheed Martin, Northrop Grumman und Draper beworben.

Astronauten auf dem Mond

Die Nasa hatte dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Pionier Elon Musk diesen Monat einen 2,9 Milliarden Dollar (2,40 Mrd. Euro) Auftrag zum Bau eines Raumfahrzeugs erteilt. Das Raumfahrzeug soll erstmals seit 1972 wieder Astronauten zum Mond bringen. Damit setzte sich der Konzern gegen die Konkurrenten Blue Origin und den Rüstungskonzern Dynetics durch. (APA, 27.4.2021)