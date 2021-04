Heimische Kreative jurieren bei Film, in der Kategorie "Direct" und bei "Creative Strategy" mit

Das Werbefestival in Cannes findet dieses Jahr digital von 21. bis 25. Juni statt. Foto: orf enterprise, cannes lions

Wien/Cannes – Jung von Matt/Donau-Geschäftsführer Andreas Putz wird in der Shortlist-Jury 2020/21 der Cannes Lions dieses Jahr die Kategorie "Film" bewerten. Kreativdirektorin Stefanie Golla (Accenture Interactive) juriert in der Kategorie "Direct". Tanja Grubner (Essity) ist Mitglied der Award-Jury der Kategorie "Creative Strategy".

"Die international vielfach prämierten Arbeiten von Andreas Putz, Stefanie Golla und Tanja Grubner sind Botschafter für die Schaffenskraft der heimischen Kreativbranche. Ihre Stimme in der Jury von 'Cannes Lions Live‘ liefert den Scharfblick, den es für neue Benchmarks in der globalen Kommunikation braucht", sagt ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.

Kommunikation in der Pandemie

"Da wir heuer pandemiebedingt zwei Jahrgänge beurteilen, wird es wohl ein sehr intensiver, aber auch erkenntnisreicher Juryprozess werden. Es wird spannend, zu sehen, wie sich globale Kommunikation durch die Pandemie verändert hat. Wie haben sich Strategien, Tonalität, auch Produktionsweisen an die völlig neuen Umstände angepasst? Das ist eine außergewöhnliche Situation! Umso gespannter blicke ich einem einzigartigen, aufschlussreichen Bewerb entgegen", so Putz. Stefanie Golla: "Direkte Kundenansprache ist in der Pandemiezeit im analogen Bereich besonders herausfordernd. Digital muss man umso mehr aus der Informations- und Werbeflut herausstechen und eine ganz klare Kommunikationsstrategie verfolgen, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen. Ich bin gespannt zu sehen, wie Kreative aus aller Welt diese Herausforderung gemeistert haben".

"Creative-Strategy-Lions gibt es erst seit 2019. Mit einem goldenen Löwen von dieser Premiere, darf ich nun als Jurymitglied, die strategischen Insights jener Marken entdecken, die ganz neue Wege gegangen sind, um ihre Businesschallenge kreativ zu lösen", kommentiert Grubner. (red, 27.4.2021)