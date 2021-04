"The Witcher"-Fans, aufgepasst: Ab sofort können sich Android-Nutzer weltweit für den Early Access des Smartphone-Games "The Witcher: Monster Slayer" anmelden. Das Augmented-Reality-(AR-)Spiel ist bereits in Neuseeland und Australien als Beta für Android erschienen und kann nun großflächig getestet werden.

"Pokémon Go" mit Monstern



In dem Smartphone-Game taucht man in die Welt des Hexers Geralt von Riva ein und kann sich selber als Monsterjäger versuchen. Das Augmented-Reality-Erkundungsspiel ist lange Zeit vor den Erlebnissen Geralts angesetzt. Ähnlich wie bei "Pokémon Go" verwandelt das Spiel die eigene Umgebung in die Fantasiewelt. Anstatt Monster zu fangen, muss man die Kreaturen, die man aus der "The Witcher"-Reihe kennt, bekämpfen. Berichten zufolge kann man auch Story-Quests finden und Trophäen sammeln.

The Witcher: Monster Slayer

Der Early Access startet als Soft Launch zunächst nur für Android, die endgültige Version soll aber auch für iOS erscheinen. Interessierte Nutzer können sich nun anmelden und werden bis Ende April benachrichtigt, ob sie als Tester ausgewählt wurden. Wann und ob eine Testphase für iOS startet, ist noch nicht bekannt. (hsu, 27.4.2021)