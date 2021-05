Es ist nicht mehr allzu viel Zeit bis Ende Juni. Genau genommen sind es zwei Monate, in denen alle, die bisher noch nicht geimpft wurden und das aber möchten, das erste Mal zum Stich gekommen sein sollen. So lautet zumindest der Plan der Regierung und das Versprechen von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sich optimistisch zeigt.

Erst etwas mehr als elf Prozent der impfbaren Bevölkerung sind in Österreich vollimmunisiert. Foto: imago images/Jochen Eckel

Realistisches Ziel?

Der Betrieb in den Impfzentren läuft jedenfalls seit Monaten auf Hochtouren. Mittlerweile sind mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich zumindest einmal immunisiert worden. Neben den Impfstraßen und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten soll nun möglichst rasch auch auf Impfungen in den Betrieben gesetzt werden. Auch die vorgezogene Biontech/Pfizer-Lieferung könnte dazu beitragen, dass es nun zügig vorangeht. Doch für diesen User ist das Ziel kaum umsetzbar, wenn er sich die Zahlen in seinem Bundesland vor Augen hält:

Dass es von logistischen Hürden abhängt, unter anderem davon, wie viele Impfdosen zur Verfügung stehen, ist klar. Dieser User zeigt sich trotzdem optimistisch:

Sind Sie zuversichtlich, in den nächsten zwei Monaten zumindest eine Teilimpfung zu erhalten?

Oder sind das Ihrer Meinung nach leere Versprechungen der Regierung? Teilen Sie Ihre Meinung im Forum! (mawa, 4.5.2021)