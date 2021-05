Mia Kim und Nikolas Heep: "Nur eines machen wir nicht gemeinsam: fernsehen"

Das Designer-Duo Mia Kim und Nikolas Heep alias Kim+Heep ist ein eingespieltes Team, das sich auf allen Ebenen gut versteht.

Mia Kim (48) und Nikolas Heep (44) entwickeln seit 2005 gemeinsam Projekte in den Bereichen Design und Architektur. Zu ihren Kunden zählen u. a. Lobmeyr, Neudoerfler, Rado, Plasser & Theurer. Foto: Mafalda Rakoš

"Es gibt tatsächlich wenige Designer-Paare, die so intensiv zusammenarbeiten wie wir. Und das sogar aushalten. Wir machen alles zusammen – von der Recherche und ersten Skizzen über den Entwurf bis hin zum fertigen Produkt. Wir gehen sogar gemeinsam einkaufen. Das ist ein bisschen spooky, aber wir haben Glück gehabt, dass wir uns auf allen Ebenen gut verstehen und miteinander klarkommen. Wir haben von Anfang an Homeoffice gemacht. Unsere Wohnung ist auch unser Büro. Wir hatten nie lange Anfahrtswege, mussten nie zur Arbeit hetzen. So konnten wir uns auch immer um unseren Sohn kümmern.

Wir vergleichen unsere Zusammenarbeit mit einem Pingpong-Spiel. Es geht hin und her, wir spielen uns sozusagen die Bälle zu. Der Prozess ist nahtlos. Man kann oft nicht sagen, wer eine Idee zuerst hatte. Ein klar definiertes Aufgabengebiet gibt es nicht. Wir wissen aber, wer welche Stärken hat. Manchmal werden Entscheidungen noch einmal überdacht. Dann wird diskutiert, und am Ende stellt sich heraus, dass es genau diese Reflexion gebraucht hat. Viel geschieht über Körpersprache – so wissen wir immer, wer gerade eine Pause braucht. Nur eines machen wir nicht zusammen: fernsehen." (Markus Böhm)





Camo & Krooked: "Bei getrennten Betten teilen wir uns gern ein Hotelzimmer"

Bei der Arbeit sind sie lieber getrennt, ansonsten machen die Jungs von Camo & Krooked fast alles gemeinsam.

Markus Wagner (31) und Reinhard Rietsch (37) machen seit 2007 als Camo & Krooked Drum and Bass. 2017 erschien ihr letztes Album "Mosaik". Vocals nehmen sie im Sunshine Mastering Studio auf. Foto: Mafalda Rakoš

"Wir haben uns auf einer Party in St. Pölten kennengelernt, danach zwei Jahre lang immer wieder zusammen Tracks gemacht und unsere Solokarrieren 2009 schließlich ad acta gelegt. Wir ergänzen uns sehr gut. Der eine tüftelt an Sounds (Markus), der andere (Reinhard) arrangiert sie zu fertigen Nummern. Um dem anderen nicht dreinzupfuschen, arbeiten wir getrennt jeder in seinem Home-Studio. Das ist auch sehr Corona-kompatibel.

Durch die Pandemie ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit weggefallen. Liveauftritte fehlen uns mittlerweile, auch wenn es anstrengend ist, so viel zu reisen. Normalerweise genießen wir vor allem bei Langstreckenflügen, nebeneinandersitzen und auf unseren portablen Konsolen gegeneinander zocken zu können. Bei getrennten Betten teilen wir uns auch gern ein Hotelzimmer.

Wir sind nicht nur Businesspartner, sondern über die Jahre auch dicke Freunde geworden. In der Freizeit wandern oder skateboarden wir, fahren gemeinsam auf Urlaub. Unsere Freundinnen verstehen sich auch gut. Wir haben uns beide das Mosaik-Album-Logo tätowieren lassen. Es ist ein Zeitstempel der bisher intensivsten Ära unserer Laufbahn. Das nächste Tattoo folgt vielleicht. Aber die aktuelle Ära ist noch nicht vorbei." (Michael Steingruber)





Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis: "Kennengelernt im Gastro-Tinder"

Das Kochduo Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis will sich beruflich nicht festlegen.

Anna Haumer (26) und Valentin Gruber-Kalteis (27) gestalten als Kochnomaden kulinarische Events. Zudem ist Gruber-Kalteis Teil der Fleischproduzenten X.O.Beef und Haumer in der HR tätig. Foto: Mafalda Rakoš

"Als Kochnomaden veranstalten wir das monatliche Pop-up "momentum" und sind im ganzen Land kulinarisch für Veranstaltungen unterwegs. Dabei ergänzen wir einander echt gut, denn Anna macht das Süße und übernimmt die Organisation, Valle macht den Frontman und hat das Pikante und Fischige über. Das Miteinander ist uns in jeder Hinsicht wichtig. Deshalb freuen wir uns besonders darauf, wenn wir den Familientisch, den alle teilen und an dem alle gemeinsam essen und feiern, wieder bei unseren Events leben können. Unsere größte Herausforderung als Paar war die doppelte Führung des Restaurants Blue Mustard, unsere letzte Station vor der Selbstständigkeit. Dass wir ein Jahr nach der Übernahme als jüngste Sterneköche Österreichs und dann auch noch gemeinsam ausgezeichnet wurden, war schon riesig. Da kribbelt es uns immer noch im Bauch.

Kennengelernt haben wir uns im Landhaus Bacher. Das ist so was wie das Tinder der Gastronomen. Wir sind das gefühlt zigtausendste Pärchen, das sich dort getroffen hat. Gute Vibes also. Unser nomadisches Kochen wollen wir in Zukunft beibehalten, auch wenn wir privat gerade sesshaft geworden sind und uns verlobt haben. Aber wir brauchen die Abwechslung und wollen uns deshalb beruflich nicht zu hundert Prozent festlegen." (Nina Wessely)





Nora Berger und Kathrin Lugbauer: "Niemals würden wir allein Mode machen!"



Die Designerinnen teilen eine Wohnung und ein Atelier, ihre Zusammenarbeit hat sich über die Jahre eingespielt.

Seit 13 Jahren machen Nora Berger (37) und Kathrin Lugbauer (39) gemeinsam Mode. Für ihr Label Natures of Conflict entwerfen sie schlichte wie hochwertige Kleidung für Frauen. Foto: Mafalda Rakoš

"Ein Modelabel allein zu führen, das können wir uns beide nicht vorstellen. Das gemeinsame Arbeiten hat nämlich einen großen Vorteil: Man kann sich jederzeit besprechen. Wir wissen, wovon wir reden, denn wir kennen uns schon sehr lange. Schon während unseres Modedesignstudiums haben wir uns eine WG geteilt. Dass wir dann 2008 begonnen haben, gemeinsam Mode zu machen, ist dem Zufall geschuldet. Nach Praktika im Ausland sind wir wieder in die Wohnung zurückgekehrt und haben beschlossen, miteinander zu arbeiten.

Unser erstes Projekt war eine Einreichung beim legendären Modefestival in Hyères. Seither haben wir unsere Arbeitsweise überdacht, wir fertigen seit 2014 keine klassischen Kollektionen mehr. Eine Sache aber ist beim Alten geblieben: Noch immer teilen wir uns eine Wohnung und ein Atelier. Die Zusammenarbeit für unser Label Natures of Conflict hat sich über die Jahre eingespielt: Wir entwerfen immer zusammen. Erst wenn es darum geht, die Designs ausführen zu lassen, teilen wir uns auf. Nora ist meist mit Produzenten in Kontakt, Kathrin kümmert sich um Social Media. Wir mögen nicht immer einer Meinung sein, im Streit ist aber die Sache bei uns noch nie geendet." (Anne Feldkamp, RONDO exklusiv, 3.5.2021)