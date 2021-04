Arbeitsminister Martin Kocher, Wifo-Chef Christoph Badelt und IHS-Experte Helmut Hofer (von rechts) sind sich einig, was die nächste Phase der Kurzarbeit betrifft: Sie dürfe den Strukturwandel nicht behindern und müsse noch treffsicherer werden. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die Arbeitslosigkeit geht langsam, aber stetig zurück, diese Woche um rund 3.000 Personen. Allerdings sind immer noch 356.216 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet. In Schulungen befinden sich laut Arbeitsministerium 77.380 Menschen. Eine seriöse Prognose über die Kurzarbeit sei momentan nicht möglich, weil die Anmeldungen für den April noch laufen.

Jedenfalls gibt es schon eine intensive Diskussion über deren Fortführung, läuft diese doch in der aktuell gültigen Form Ende Juni aus. So wichtig die Kurzarbeit während des Lockdowns und der Schließung ganzer Branchen auch gewesen sei, eine Fortführung der aktuellen Form der Kurzarbeit würde bei der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft die Konjunktur eher hemmen, erklärten Arbeitsminister Martin Kocher, Wifo-Chef Christoph Badelt und IHS-Forscher Helmut Hofer am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Neue Phase ab Juli

Denn die großzügigen Regeln für die Kurzarbeit könnten auch zu Ineffizienzen am Arbeitsmarkt führen und den Strukturwandel behindern. Zugleich müssten aber in einzelnen Wirtschaftsbereichen die Unternehmen weiterhin mit Kurzarbeit unterstützt werden. Eine Rückkehr zur Vor-Corona-Kurzarbeit wäre zu früh, so Kocher, deswegen brauche es wohl eine Übergangsphase, die "eher kürzer als länger" dauern sollte. Kocher nennt drei Monate als mögliche Dauer dieser Übergangsphase.

Kocher berät sich in der Frage mit Sozialpartnern und der Industriellenvereinigung. Dabei geht es um die Kostenbeteiligung der Unternehmen, Mindestarbeitszeiten von unterstützten Arbeitnehmern, Weiterbildung und die Frage, wer überhaupt noch Kurzarbeit braucht. Was die Mindestarbeitszeit betrifft (derzeit liegt sie bei 30 Prozent), so könnte man sie eventuell anheben, skizziert der Arbeitsminister die Überlegungen. Auch über eine stärkere Selbstbeteiligung der Unternehmen werde nachgedacht. Im Mai soll ein Konzept präsentiert werden.

Schrittweiser Ausstieg

Kocher hebt hervor, dass ein schrittweiser Ausstieg aus der derzeitigen Form der Kurzarbeit sinnvoll sei, um die Dynamik am Arbeitsmarkt anzukurbeln. Für den IHS-Experten Helmut Hofer sollen die Zugangsmöglichkeiten zur Kurzarbeit auf Unternehmen mit längerfristigen Covid-19-bedingten Umsatzverlusten beschränkt werden, um strukturkonservierende Effekte der Kurzarbeit zu dämpfen. Auch Wolfgang Alteneder von der Synthesis Forschung GmbH wünscht sich "Reformen in Richtung einer höheren Eigenleistung der antragstellenden Unternehmen", um zu verhindern, dass Strukturanpassungen blockiert werden. Im Endeffekt werde alles auf eine stärkere Einzelfallprüfung hinauslaufen, so Arbeitsminister Kocher. (rebu, 27.4.2021)