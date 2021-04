Was bedeutet Doskozils Rückzug für die Bundes-SPÖ? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Es sind ereignisreiche Zeiten – so auch in der SPÖ. Am Montag verkündete Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einem Brief seinen Rückzug von der Spitze der Bundespartei. Er wird beim SPÖ-Landesparteitag im Juni also nicht mehr als Stellvertreter von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zur Verfügung stehen. In seinem Brief führt er unter anderem die Differenzen in der Corona-Politik und die unterschiedlichen Positionen zum Thema Asyl und Migration innerhalb der Partei als Gründe an. Auch im Forum wurde über die neuesten Entwicklungen in der SPÖ und ihren Status quo diskutiert.

Stimmen aus dem Forum

Ohne eine harte Linie beim Thema Migration sieht dieser User die Zukunft der Partei eher pessimistisch:

Genau das will User "verzweifelter Optimist" aber nicht:

Die SPÖ habe den Kontakt zu den Hacklern verloren, meint User "Kaktus53":

Diesem User fehlt der Fokus auf rote Kernthemen:

Ein anderer ergänzt diese Liste:

Würden Sie heute die SPÖ wählen? Stimmen Sie ab!

Welche Probleme sehen Sie aktuell bei der SPÖ? Wie finden Sie die Ausrichtung und den Auftritt der Partei und ihrer Politikerinnen und Politiker? Hat Sie die Partei über die Jahre verloren? Oder gehören Sie noch zu den Stammwählern? Und welche Chancen oder Gefahren für die SPÖ sehen Sie durch Doskozils Rückzug? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 28.4.2021)