Lockerungen Gastronomie und Kultur öffnen in Italien

Video

Andreas Müller



2 Postings

In vielen Regionen Italiens konnten am Montag Restaurants, Bars und Kulturbetriebe aufsperren. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen gelten für die "gelben Zonen" mit mäßigen Infektionszahlen. Am Montag durften entsprechend in 15 der 20 italienischen Regionen die Gastronomie und der Kulturbereich wieder öffnen