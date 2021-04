"Spiegel"-Chefredakteurin Barbara Hans verlässt das Magazin. Foto: Michael Kappeler, Der Spiegel

Hamburg – Barbara Hans (40) verlässt den "Spiegel" mit Ende April 2021. "Das haben Steffen Klusmann als Vorsitzender der Chefredaktion und Barbara Hans gemeinsam und im besten gegenseitigen Einvernehmen entschieden", heißt es in einer Aussendung des "Spiegel".



Hans ist seit 2019 neben Steffen Klusmann und Clemens Höges Teil der "Spiegel"-Chefredaktion, zuvor war sie seit 2016 Chefredakteurin von Spiegel Online. "Horizont" berichtete schon Anfang Jänner von einem möglichen Umbau in der "Spiegel"-Chefredaktion, als Gründe wurde "mangelnde Harmonie im Führungsteam" genannt. Ein Teil der "Spiegel"-Mitarbeiter kritisierten im Jänner in einem Brief den Umgang mit Chefredakteurin Barbara Hans.

"Es war ein Privileg, mit so vielen klugen Menschen aus allen Teilen des Hauses daran zu arbeiten, den 'Spiegel' publizistisch weiterzuentwickeln und die Redaktionen zu fusionieren", wird Barbara Hans jetzt in der Aussendung zu ihrem Abschied zitiert.

Neben ihrer journalistischen Tätigkeit arbeitete sie als Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Hamburg und wurde mit einem Fellowship der Columbia University Graduate School of Journalism, New York, geehrt. Ihre Dissertation schrieb sie 2016 über politische Inszenierungen und das Vertrauen in Politik und Medien. (red, 27.4.2021)