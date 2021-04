Neben dem neuen Anti-Tracking-Feature gibt es einige Neuerungen fürs Entsperren in der Pandemie sowie für Siri und zusätzliche Emojis

Mit iOS und iPadOS 14.5 ist das größte Update für das aktuelle Betriebssystem erschienen. Neben dem sogenannten App-Tracking-Transparenz-Feature, mit dem alle Apps zuerst um Erlaubnis bitten müssen, bevor sie Nutzerdaten tracken dürfen, hat Apple auch eine neue Möglichkeit für das Entsperren des iPhones, iPadOS-Updates, Bugfixes und neue Emojis eingeführt. Es folgt ein Überblick.

Kein ungefragtes Tracking mehr

Die neue Funktion, die für die meiste Aufregung sorgt, nennt sich App-Tracking-Transparenz. Das Feature erfordert, dass Programme künftig Nutzer um Erlaubnis bitten müssen, bevor sie ihr Verhalten auf anderen Apps und Websites verfolgen. Wenn zum Beispiel die Facebook-App geöffnet wird, wird darauf hingewiesen, dass die App den Nutzer über andere Applikationen und Dienste hinweg verfolgen möchte. Es folgt die Option, das Tracking zu erlauben oder abzustellen.



Im Abschnitt "Privatsphäre" der Einstellungs-App werden nun alle Apps, die um Erlaubnis gebeten haben, aufgelistet. Dort können die erteilten Erlaubnisse jederzeit geändert werden.



Entsperren mit Apple Watch

Wer ein iPhone X oder eines neuerer Generation besitzt, das sich nur mit der Gesichtserkennung "Face-ID" oder der Eingabe eines Codes entsperren lässt, kennt das Problem mit der Maske. Um das Smartphone zu verwenden oder mittels Apple Pay zahlen zu können, muss der Code eingegeben werden, sobald das Gesicht durch einen Mund-Nasen-Schutz verdeckt ist. Um diesen Prozess nun auch pandemietauglicher zu machen, führt Apple nun das Entsperren mittels Apple Watch ein.

Wird die Uhr am Handgelenk getragen, kann das iPhone des Nutzers auch ohne Face ID entsperrt werden. Damit das Feature genutzt werden kann, muss der Schutz der Apple Watch beim Anlegen zuerst mittels Code-Eingabe aufgehoben werden. Das Entsperren durch die Apple Watch kennen manche Nutzer vielleicht bereits von Mac-Geräten, auf denen eine ähnliche Funktion unterstützt wird.

iPadOS: "Kritzeln" nun auch auf Deutsch

Mit dem Apple Pencil können iPad-Nutzer nun auch auf Deutsch "Kritzeln". Dieses Feature erlaubt, dass Handschrift in Text- und Suchfeldern automatisch in getippte Wörter übersetzt wird. Für Vorlesungen oder Meetings, in denen man leise mitschreiben möchte, ist das "Kritzeln" recht praktisch.

Außerdem neu für das iPad: Das Tablet startet nun nach einem Neustart auch im horizontalen Modus, und auf der Emoji-Tastatur kann ab sofort auch nach Emojis gesucht werden.



217 neue Emojis

Darunter zu finden sind neue Herz-Emojis und Frauen, die auch Bärte tragen. Bei Pärchen können nun unterschiedliche Hautfarben ausgewählt werden. Um mit Emojis auch Impfungen besser zum Ausdruck bringen zu können, wurde mit dem neuen Update das Blut aus dem Spritzen-Emoji entfernt.

Eine Auswahl der neuen Emoji-Möglichkeiten. Foto: hsu/screenshot

PS5, Xbox Series X/S Controller Support

Wie bereits bei der Enthüllung des neuen iPad Pros angekündigt, erhalten die iOS-Geräte auch den vollständigen Support für die Next-Gen-Controller der Playstation 5 und Xbox Series X/S. Diese lassen sich mittels Bluetooth verbinden.

Siri wird intelligenter

Einige Neuerungen gibt es auch für den Sprachassistenten von Apple. Siri erhält zwei neue englische Stimmen, die sich natürlicher anhören. Auch wird Siri nicht mehr automatisch als weiblich eingestellt, Nutzer müssen sich bei der Konfiguration für eine Stimme entscheiden.

Zusätzlich soll sich Siri nun merken können, welcher Musik-Streamingdienst standardmäßig verwendet wird. Bittet man den Assistenten das erste Mal darum, Musik abzuspielen, fragt Siri nach der zu verwendenden App und merkt sich die Auswahl für die Zukunft.

Weitere Features

Der Support der neuen Tracker von Apple wird ebenfalls eingeführt. Die Airtags können nun in das "Wo ist?"-System des Nutzers aufgenommen werden. Auch erhalten Apple News und Apple Podcast einen frischen Anstrich, und der iPhone-Hersteller führt ein neues Rekalibrierungs-Tool für die Batterie des iPhone 11 ein. Dadurch sollen falsche oder ungenaue Diagnosen des Batteriezustandes mancher iPhone-11-Geräte behoben werden. (hsu, 27.04.2021)