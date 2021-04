TV-Konzern will seine "europäische Strategie" stärken

Mailand/Amsterdam – Der Mailänder Medienkonzern Mediaset im Besitz von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi versetzt seinen Firmensitz nach Amsterdam. Das Hauptquartier des börsennotierten Unternehmens bleibt allerdings in Mailand. "Die Niederlanden sind der beste Ort, wo man sein kann. Wir wollen somit unsere europäische Strategie stärken", berichtete Mediasets Finanzdirektor Marco Giordani am Dienstag. Über die Verlegung des Firmensitzes müssen die Aktionäre am 23. Juni abstimmen.

Mediasets Ziel sei die Gründung einer gesamteuropäischen TV-Gruppe. Eine Fusion zwischen Mediaset und der spanischen Tochter Mediaset Espana, schloss Giordani nicht aus.

Mediaset hat im Pandemie-Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 2,95 Mrd. Euro auf 2,63 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Nettogewinn sank gegenüber 2019 von 190 Mio. Euro auf 139 Mio. Euro. (APA, 27.4.2021)