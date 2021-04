Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

Mensch:Recht: Der Wiener Rechtsanwalt Helmut Graupner schreibt in diesem Blog über Menschen und ihre Rechte, über ihre Pflichten, und deren Verletzung, insbesondere im Bereich LGBTI sowie Sexualität, Partnerschaft und Liebe.

Medienrecht: Hier beschäftigt sich Rechtsanwalt Thomas Höhne mit allerlei Medialem. Es geht immer wieder um Ehre, guten Ruf (auch Verstorbener), Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre und das, "was man sagen darf" – oder auch nicht, Zeitungen, TV und Social Media.

Minima Digitalia: Blog über Digitales Recht von Nikolaus Forgó.

Klartext Arbeitsrecht: Kristina Silberbauer informiert über aktuelle Vorschriften und Entscheidungen aus dem Arbeitsrecht. Sie räumt mit urban legends im Arbeitsrecht auf und gibt konkrete Tipps zur Vermeidung von Streit und Gerichtsprozessen.

Baurecht: Der Blog behandelt Fragen des österreichischen Bau(vertrags)rechts, beginnend beim Vertragsabschluss, über die Bauphase, bis hin zu den Folgen, wenn ein Bauwerk mangelhaft errichtet wurde.

Mut zum Recht!: Der Jurist und Publizist Oliver Scheiber erläutert in seinem Blog aktuelle Fragen des Rechts, erklärt Grundsätze der Rechtsordnung und macht Vorschläge für Reformen – so wie zuletzt in seinem gleichnamigen Buch "Mut zum Recht!".

Klimakrise und Recht: Hier schreibt Rechtsanwältin Michaela Krömer, spezialisiert auf Klimarecht, Grundrechte und Verfassungsrecht, darüber was Recht in der Klimakrise kann und können sollte.

Nicht ohne meinen Anwalt!: An dieser Stelle schreibt Clemens Lahner, Rechtsanwalt, spezialisiert auf Grundrechte, Strafrecht, Asyl- und Fremdenrecht, fallweise mit Ko-Autorinnen.

IT-Recht entschlüsselt: Der Rechtsanwalt und Autor Lukas Feiler begleitet Sie durch die stürmischen Zeiten der Digitalisierung, in denen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für Unternehmen und User rasant ändern.

Juristendeutsch: Der Verfassungsrichter Michael Rami gibt in diesem Blog Einblick in die Welt der Jursitensprache. Die Beiträge erscheinen in der Kolumne "Sprache und Recht" in der "Österreichischen Juristenzeitung" im Verlag Manz.

Legal Gender Studies: Legal Gender Studies und Antidiskriminierungsrecht, Interdisziplinäre Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte – damit beschäftigt sich dieser Blog.