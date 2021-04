Die idealen Shorts, sie sind genau 12,7 Zentimeter (oder fünf Inches) kurz und enden zwei Handbreit über dem Knie. Zumindest wenn es nach unzähligen Nutzerinnen und Nutzern der Social-Media-Plattform Tiktok geht. Schon seit vergangenem Sommer verbreitet sich da der Knappe-Hosen-Hashtag #5inchseam. Hinter dem Hashtag stecken einerseits Männer, die schon auf den Geschmack gekommen sind: Sie machen in knappen Shorts Klimmzüge oder hüpfen von einer Hose in die nächste.

Zum anderen melden sich auf Tiktok Frauen zu Wort, die Männern knappe Hosen ans Herz legen. Sexismus, beschweren sich bereits einige. "Was glaubt ihr, wie es uns Jahr und Tag ergeht?", kontern die Frauen. Bislang scheint die Mission "12,7 Zentimeter" dennoch erfolgreich zu verlaufen. Zumindest die Generation Z dürfte die knielangen Shorts, die immer ein wenig nach Schuluniform aussehen, bereits aussortiert haben. Sie zeigt auf der Plattform ihre Oberschenkel: Die knappen Retro-Hosen, die ein Herbert Prohaska in den Siebzigerjahren auf dem Fußballplatz getragen haben könnte, werden nun auf Tiktok gefeiert.

Es sind aber auch ältere Semester mit an Bord: Der Schauspieler Milo Ventimiglia zum Beispiel, Jahrgang 1977, wurde nach einem Besuch im Fitnessstudio in Shorts erwischt. Dessen knappe Hosen bewiesen, dass der Träger seinen Studiobeitrag nicht umsonst zahlt. Vielleicht erinnert er sich gerade noch so an die kurzen Modelle, in die Harrison Ford in den Achtzigern schlüpfte.

Milo Ventimiglia

Der Dauer-Lockdown der vergangenen Monate dürfte den Trend zum hinaufwandernden Hosensaum jedenfalls begünstigen. Kaum ein Kleidungsstück verspricht so sehr Sonne, Sand und Meer wie jene Shorts, die ihrem Namen wirklich gerecht werden.

Das Pariser Label Octobre Éditions weiß: Die hübschere Alternative zu knielang ist ganz schön kurz. Hersteller

Man könnte auch sagen: Die Shorts sind die wohl schönste Ablenkung von den langbeinigen Jogginghosen, die in den vergangenen Monaten zu Hause zwischen Abwasch und Sofa getragen wurden.

Das führte im vergangenen Jahr kaum jemand so überzeugend vor wie Schauspieler Paul Mescal, bekannt geworden in "Normal People". Er joggte nicht nur in kurzen Hosen durch London, er trug in einem Shooting für das "GQ"-Magazin auch ähnliche Modelle zu weißen Sportsocken und Sneakern.

Wer sich noch nicht von heute auf morgen raustraut: Es bleiben ja noch ein paar Tage Lockdown, um zu Hause zu üben. (Anne Feldkamp, 29.4.2021)