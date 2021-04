Eine unbeschichtete Pfanne – am besten eignen sich Gusseisen- oder Edelstahlpfannen – auf dem Herd vorheizen. Normalerweise werden Smash Burger ohne Öl angebraten. Wer aber ein mageres Faschiertes verwendet, gibt für das erste Patty am besten etwas Öl in die Pfanne. Einen Fleischball in die Pfanne legen – es soll zischen – und mit einem möglichst breiten Pfannenwender, vorzugsweise aus Metall, das Fleisch 10 Sekunden fest nach unten drücken. Den Pfannenwender entweder mit einer Hand oder, falls das Fett spritzt, mit einem Kochlöffel fest andrücken. Das Patty soll nun so groß wie das Burgerbrot sein. Die Oberfläche salzen. Das Patty noch rund 1 Minute in der Pfanne braten lassen, bis die Unterseite schön braun und knusprig ist.