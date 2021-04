Vergeben kann schwierig sein – dass es uns guttut, ist aber bewiesen. Was uns dabei im Weg stehen kann und wer besser nicht verzeihen sollte

Ob Erinnerungen an den Feind in der Schule, Groll gegen den Ex-Freund oder Hass auf die Autofahrerin, die uns auf dem Arbeitsweg geschnitten hat – wir tragen kleine und große Kränkungen oft lange mit uns herum. Die Forschung hat aber gezeigt, dass uns Vergebung sowohl körperlich als auch geistig guttut – und kaum vorstellbare Beispiele beweisen, dass sie sogar in Extremfällen möglich ist.

In der neuen Folge von "Besser leben" erfahren Sie, wie Verzeihen am besten klappt, wem man leichter vergeben kann und wer damit vorsichtig sein sollte. (red, 29.4.2021)