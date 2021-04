Wesley Fofana bedankte sich nach dem Spiel. Foto: EPA/Rui Vieira / POOL

Vicente Guaita ließ sich Zeit. Fast 35 Minuten waren gespielt. Der spanische Crystal-Palace-Goalie im rosa Dress blickte an diesem Montagabend zur Seitenlinie, eigentlich sollte er einen Abstoß ausführen. Die Sonne war bereits untergegangen. An der Seitenlinie trank Leicester-Verteidiger Wesley Fofana hastig, warf die Flasche weg und sah zu Guita: Daumen hoch, kurz winken, ein Zeichen des Dankes. Das Spiel kann weitergehen.

Schon vor der Premier-League-Partie einigten sich Crystal Palace und Leicester mit dem Schiedsrichter darauf, dass es nach 30 Minuten eine kurze Unterbrechung geben würde. Der Hintergrund: Wesley Fofana und Cheikhou Kouyate von Crystal Palace sind gläubige Muslime, während des derzeit stattfindenden Ramadans fasten sie untertags. In der kurzen Pause sollten beide Spieler kurz Zeit finden, etwas zu trinken, sich zu stärken. Leicester gewann die Partie mit 2:1, Fofana und Kouyate spielten durch.

Ramadan und Sport

Für Profisportler und in diesem Fall Fußballer ist der Ramadan, der Fastenmonat im Islam, oft ein schwieriges Unterfangen, die Körperleistung ist Kapital, die Sportwelt nimmt nur selten Rücksicht. Auch in der Premier League war die kurze Pause am Montag neu. Nach dem Spiel bedankte sich der 20-jährige Fofana auf Twitter bei allen Beteiligten.

Auswechslung

Am vergangenen Donnerstag nahm Leicester-Coach Brendan Rodgers im Match gegen West Brom Fofana nach 60 Minuten vom Feld, um ihm zu ermöglichen, Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ihn zu "schützen".

Rodgers lobte seinen Schützling nach dem Spiel für sein Durchhaltevermögen und dass der junge Franzose trotz des Fastens körperliche Topleistungen erbringen könne: "Es ist bemerkenswert: Er hat den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken und kann noch immer auf diesem Level seine Leistung bringen. Er zeigt eine unglaubliche Stärke, während des Ramadans zu trainieren und zu spielen. Er ist ein großes Talent und ein wichtiger Spieler für uns." Fofana war vor der Saison zu den Foxes gewechselt und bestritt 36 Partien für den Dritten der Premier League. (hag, 27.4.2021)