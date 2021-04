Tagesüberblick Coronavirus

7.827 Postings

Impfanmeldung in Niederösterreich ab 10. Mai für alle möglich, 2.340 Neuinfektionen

Mindestens 137 Virusvarianten wurden seit April 2020 in Österreich belegt. In Wien sollen am 3. Mai unter anderem Handel und Museen öffnen. Die Corona-News im Überblick