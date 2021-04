Die Untersuchungen laufen. Foto: Standard/Gubisch

In Kufstein hat die Polizei Montagnachmittag in einer Wohnung eine stark verweste Frauenleiche gefunden. "Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden", hieß es seitens des Landeskriminalamtes gegenüber der APA nach Abschluss der Obduktion. Allerdings standen noch Vernehmungen aus, auch die Identität war noch nicht geklärt. Wie der ORF Tirol berichtete, dürfte es sich bei der Frau aber um eine 79-Jährige handeln, die in der Wohnung gewohnt hatte.

Anrainer verständigten die Polizei, weil sie die Frau schon seit längerem nicht mehr gesehen hatten. Bei der Nachschau wurde schließlich die Leiche entdeckt. In der Wohnung wurde auch der 50-jährige Sohn angetroffen, der aber laut dem Bericht wegen seines Gesundheitszustandes nicht vernommen werden konnte. (APA, 27.4.2021)