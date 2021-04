Die Entwickler selbst würden offenbar gerne an einer Fortsetzung arbeiten. Foto: Sony

Nachdem Sony bekanntgab, dass das Open-World-Zombie-Game Days Gone keinen Nachfolger erhalten wird, war die Aufregung in der Fangemeinde groß. Schuld an der abgelehnten Fortsetzung sollen laut Creative Director John Garvin unter anderem die Spieler selbst sein – weil sie den Titel mitunter nicht zum Vollpreis kauften. Um Days Gone 2 trotzdem zu realisieren, wurde nun eine Petition mit inzwischen fast 90.000 Unterschriften ins Leben gerufen.

Das Ziel ist offensichtlich und simpel: Sony solle dem hauseigenen Entwicklerstudio Bend das Projekt freigeben. "Sie können doch bei einem so tollen Spiel, das mit einem Cliff-Hanger endet, nicht einfach den Stecker ziehen", liest man im Beschreibungstext. "Es gibt Millionen Menschen, die sich wünschen, dass Sony Playstation Days Gone 2 freigibt."

Nicht erfolgreich genug

Laut eines "Bloomberg"-Berichts würde das Team bei Bend Studios eigentlich gerne an einem neuen Titel der Serie arbeiten. Demnach soll es bereits Ideen für neue Funktionen, wie etwa einen Koop- und Multiplayer-Modus gegeben haben, berichtet "Golem". Sony habe dem Projekt allerdings die Freigabe verweigert. Zwar sei das Spiel aus kommerzieller Sicht ein Erfolg gewesen, allerdings "nicht gut genug", wie sich zum Beispiel anhand einer eher mäßigen Metacritic-Wertung von 71 von 100 widerspiegelte.

Auch Garvin bestätigte indirekt, dass Days Gone kein allzu großer Verkaufsschlager gewesen sei. Allerdings sollten sich Fans laut ihm nicht über fehlende Fortsetzungen beschweren: "Wenn ihr ein Spiel liebt, dann kauft es zum verdammten Vollpreis. Beschwert euch nicht, wenn ein Spiel kein Sequel bekommt, wenn ihr es beim Launch nicht unterstützt habt." Gemeint sind damit jene Käufer, die den Titel entweder später im Sale oder gar kostenlos im Rahmen von Playstation-Plus erhielten, berichtete der STANDARD.

Eingestellte Projekte

Bend Studios arbeitet inzwischen an einem neuen, noch nicht vorgestellten Projekt. Es gibt jedoch Gerüchte, dass das Team gemeinsam mit Naughty Dog ein neues Uncharted-Spiel entwickelt haben soll – bis offenbar auch dieses Projekt eingestellt wurde. (red, 27.4.2021)