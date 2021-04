Außerdem Dokus über die Systemerhalter in Pandemie-Zeiten, die Natur Indonesiens und Gewalt gegen Frauen in der Türkei

Nicole Kidman und Glenn Close in "Die Frauen von Stepford", die Verfilmung des Romans von Ira Levin ist um 0.05 Uhr in ORF 1 zu sehen. Foto: Dreamworks / Andrew Schwartz

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig ist Wer hält das System am Laufen? Hanno Settele sucht nach der Antwort auf die Frage, die in der Pandemie neu gestellt wird. Wer sind die tragenden Säulen unserer Gesellschaft? Und wer legt fest, wer wichtig ist? Settele trifft Menschen unterschiedlicher Berufssparten – vom Taxifahrer über den WKO-Experten bis hin zur Sexarbeiterin. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Hüter der Natur – Indonesien (2/3) Die Regenwälder Indonesiens werden immer wieder als Beispiel für Artenreichtum genannt – doch genau diese ausgiebige Biodiversität wird einigen Inseln nun zum Verhängnis. Bis 21.10, Servus TV

20.15 AUFBEGEHREN

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution (D 2021, Andy Fetscher) Die 19-jährige Franka (Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Über den Altenpfleger Stefan Clausnitz lernt sie eine Umweltgruppe kennen, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur einsetzt. Als die Gruppe in aller Öffentlichkeit protestiert, wird ihre Bewegung politisch. Bis 21.34, ARD

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Türkei – Risiko Scheidung Gewalt gegen Frauen durch den Ehemann oder Ex-Partner tritt umso stärker auf, je patriarchaler und autoritärer eine Gesellschaft geprägt ist. Der Austritt der Türkei aus der Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt lässt die Alarmglocken schrillen. Ab 23.15 Uhr folgt im Weltjournal+ die Reportage Liebe – eine Reise um die Welt. Bis 0.05, ORF 2

22.45 TALK

Pro und Contra: Skandal um Kunst-Videos – Fehlende Empathie oder berechtigter Hilferuf?

Bei Corinna Milborn diskutieren Bernd K. Wunder (Teil der Initiative AllesDichtMachen), Filmemacher Rudi Dolezal, Politologin Ulrike Guérot, Regisseurin Eva Spreitzhofer und die Wiener Stadträtin Veronica Kaup-Hasler. Bis 23.50, Puls4

23.30 HORIZONTERWEITERUNG

Herr Lenz reist in den Frühling (D 2015, Andreas Kleinert) Holger Lenz ist ein spießiger Loser, der von seiner Frau betrogen und von seinem Sohn verachtet wird. Die Nachricht vom Tod seines Vaters führt ihn mitten ins aufgeladene Getümmel Pattayas. Neuland, auf dem er anfangs strauchelt, sich aber zunehmend sicherer bewegt. Ulrich Tukur im humorvollen, feinsinnigen Selbstfindungsdrama. Bis 1.00, 3sat

0.05 VERSCHWÖRUNG

Die Frauen von Stepford (The Stepford Wives, USA 2004, Frank Oz) Die rücksichtslose TV-Produzentin Joanna Eberhart (Nicole Kidman) zieht nach ihrer Entlassung in den Vorort Stepford. Dort scheinen die Frauen ihre Rolle am Herd sehr zu schätzen, außer die Schriftstellerin Bobbie (Bette Midler), die Joannas beste Freundin wird. Die Handlung basiert auf dem Roman von Ira Levin, der bereits 1975 mit Katharine Ross verfilmt wurde. Bis 1.35, ORF 2