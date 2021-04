Das in Deutschland vor allem durch eine Lobby-Affäre bekannte New Yorker IT-Unternehmen Augustus Intelligence ist insolvent. Die Firma stellte bereits am Wochenende einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts bei einem Gericht in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge soll das Restrukturierungsverfahren auch genutzt werden, um Konflikte mit Investoren zu lösen.

Amthor-Affäre

Die Firma sei durch ein schwaches Management und Geschäftsmodell sowie mangelnde Aufsicht und Kostenkontrolle in Schieflage geraten, sagte der Sanierungsbeauftragte Brian Ryniker dem Blatt.

Es gebe Rechtskonflikte mit ehemaligen Angestellten und Ermittlungen der Börsenaufsicht. In Deutschland wurde das Start-up durch die Lobby-Affäre des CDU-Politikers Philipp Amthor und Verbindungen zum früheren deutschen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) bekannt. (APA, 27.4.2021)