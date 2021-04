Der 61-Jährige verstarb nach kurzer Krankheit, teilte der Verein mit. Tschechen kehren nächste Saison wieder in die ICE zurück

Znojmo und der Eishockeysport trauern um Miroslav Frycer. Foto: APA/HANS PUNZ

Znojmo (Znaim) – ICE-Hockey-League Rückkehrer Znojmo trauert um seinen Sportdirektor und Cheftrainer Miroslav Frycer. Der 61-Jährige verstarb am Dienstag nach kurzer Krankheit, wie die Tschechen auf ihrer Internetseite bekanntgaben. Der früherer NHL-Stürmer war seit Februar 2018 Chefcoach von Znojmo, das in der kommenden Saison nach einem Jahr Pause in die ICE-Eishockeyliga zurückkehrt. (APA, 27.4.2021)