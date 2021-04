Wirtschaftspolitik

236 Postings

EU-Aufbaufonds: Wo Brüssel mitzahlen soll

Millionen für Orts- und Stadtkerne, Breitbandausbau, Öffis: Nicht alles, was sich Österreich von der EU fördern lassen will, ist neu. Manches ist alter Wein in neuen Schläuchen