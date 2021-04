Stimmen (via Sky):

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Es war ein schwieriges Spiel, aber wir haben uns belohnt, deswegen Kompliment an die Mannschaft. Für mich war es wichtig, dass die Mannschaft versteht, dass wieder sehr viel möglich ist, mehr als nur die Liga zu halten. Altach ist extrem tief gestanden, das ist für viele Mannschaften eine Herausforderung, hier Lösungen zu finden. Unser Risiko in der zweiten Hälfte hat sich bezahlt gemacht. Wir wollen weiter Gas geben und diesen siebenten Platz fest in Händen halten."

Damir Canadi (Altach-Trainer): "Wir waren extrem gut organisiert und haben den Spielplan gut durchgebracht, aber waren in zwei Situationen unaufmerksam. Wir sind heute an Swete (Anm.: Hartberg-Goalie) gescheitert, nicht an Hartberg. Meine Mannschaft hat richtig gut gespielt. In den Torchancen waren wir präsenter als Hartberg, auch wenn wir Hartberg das Spiel gegeben haben."

Lukas Ried (Hartberg-Siegestorschütze): "Der Trainer hat nach dem letzten Spiel die richtigen Worte gefunden. Wir haben das angenommen und verdient gewonnen."