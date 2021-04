Die Himalaja-Region wird immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert. Foto: REUTERS / ANUWAR HAZARIKA

Neu-Delhi – Der nordostindische Bundesstaat Assam ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke am Mittwoch mit 6,0 an. Das Beben ereignete sich demnach nördlich der Stadt Dhekiajuli an der Grenze zu Bhutan. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Laut Bewohnern der Region wurden jedoch mehrere Gebäude beschädigt.

Die 45 Kilometer vom Epizentrum entfernte Stadt Tezpur wurde heftig erschüttert. Augenzeugen zufolge rannten viele Menschen in der 100.000-Einwohner-Stadt auf die Straße. Auch in der 150 Kilometer entfernten Regionalhauptstadt Guwahati war das Beben noch zu spüren. Bewohner der Stadt berichteten von zwei starken Nachbeben. (APA, 28.4.2021)