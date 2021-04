Foto: REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT

Riad – Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat mit Blick auf den Iran einen versöhnlichen Ton angeschlagen. "Der Iran ist ein benachbartes Land, und alles, wonach wir streben, sind gute und besondere Beziehungen zum Iran", sagte Mohammed in einem am späten Dienstagabend veröffentlichten Fernsehinterview. "Wir wollen nicht, dass die Situation des Iran schwierig ist. Im Gegenteil: Wir wollen, dass der Iran gedeiht und die Region und die Welt zu Wohlstand bringt."

Deutliche Änderung des Tonfalls gegenüber dem Iran

Riad arbeite mit regionalen und internationalen Partnern zusammen, um Lösungen für das "negative Verhalten" Teherans zu finden, sagte Mohammed weiter. Zu Berichten über geheime Gespräche zwischen Vertretern Riads und Teherans in Bagdad äußerte sich der Kronprinz nicht.

Mohammeds Tonfall gegenüber Teheran unterschied sich deutlich von jenem, den der Kronprinz in früheren Interviews angeschlagen hatte. In der Vergangenheit warf Mohammed dem Iran unter anderem vor, die regionale Instabilität zu befeuern.

Laut einem Bericht der "Financial Times" hatten sich Vertreter des Iran und Saudi-Arabiens am 9. April zu einer ersten Verhandlungsrunde in der irakischen Hauptstadt getroffen, die von dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kadhemi geleitet wurde. Ein irakischer Regierungsvertreter bestätigte die Gespräche gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Riad hat die Verhandlungen offiziell dementiert.

Lange Feindschaft

Die regionalen Schwergewichte Saudi-Arabien und Iran sind seit langem verfeindet. Beide Staaten sind auch in den Jemen-Krieg verwickelt. Riad führt in dem Land eine Militärkoalition zur Unterstützung der Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi gegen die Houthi-Rebellen an, hinter denen der Iran steht. Zuletzt nahmen die Angriffe der Houthi-Rebellen auf saudi-arabische Ziele erheblich zu. In dem Fernsehinterview erneuerte Mohammed seine Forderung nach einem Waffenstillstand und Verhandlungen mit den Rebellen.

Seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden im Jänner zeichnet sich eine mögliche Machtverschiebung in der Golfregion ab. Biden will das Wiener Atomabkommen mit dem Iran wiederbeleben, aus dem die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig ausgetreten waren. (APA, 28.4.2021)