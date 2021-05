151,23 Kilometer Luftlinie sind es, wenn ein Flugzeug in Wien abhebt und kurze Zeit später in Graz landet oder umgekehrt. 35 Minuten dauert diese Strecke – ohne Check-in und Boarding, ohne Anfahrt oder Verzögerungen. Von den meisten Passagieren wird dieser Flug als Zubringerflug genutzt – um in Wien in ein Flugzeug zu einer anderen Destination umzusteigen; oder von Geschäftsreisenden, um rasch von A nach B zu kommen. Doch das könnte sich in Österreich bald ändern.

Wie häufig nutzen Sie Kurzstreckenflüge innerhalb Österreichs? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Aus für Kurzstrecke?

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bezieht sie sich dabei auf das erst kürzlich vieldiskutierte Verbot von Kurzstreckenflügen in Frankreich. Inlandsflüge könnten künftig auch in Österreich gestrichen werden. Vor allem dann, wenn die Strecken gut mit dem Zug zurückgelegt werden können. Das betrifft die Verbindung Salzburg–Wien und mit dem Ausbau der Südbahn folglich auch Graz–Wien. Das stößt jedoch auf Gegenwind von Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und FPÖ, die einen Nachteil für den Wirtschaftsstandort sehen. Dieser User befürchtet, dass es für Reisende zu Komplikationen kommen könnte, da solche Strecken hauptsächlich als Zubringer genutzt werden:

Für diesen User wäre ein solches Verbot durchaus denkbar, vor allem mit guten Zugverbindungen:

Wie stehen Sie dazu?

Was spricht für, was gegen ein Verbot von Inlandsflügen? Welche Strecken erachten Sie als wichtig, welche würden Sie streichen? Nutzen Sie Inlandsflüge in Österreich? Stellen gute Zugverbindungen eine brauchbare Alternative dar? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 3.5.2021)