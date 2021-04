Benjamin Netanjahu steuert Israel in eine Krise. Foto: imago

Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre alles normal: Da sitzt die israelische Regierung und stimmt darüber ab, wer neuer Justizminister wird. Dieser Kandidat hat eine Mehrheit? Gut, angenommen. Die überstimmte Minderheit ist zwar sauer, es wird ein wenig herumgeschrien, aber das ist weiter nichts Besonderes in Israels Übergangsregierung.



Bei näherem Hinsehen trieb Premierminister Benjamin Netanjahu das Land in eine Krise. Seit knapp einem Monat blockiert er die Ernennung eines Justizministers. Das Höchstgericht setzte der Regierung eine Frist. Als sie ablief, presste Netanjahu nun einen Parteifreund durch – und brach dabei wissentlich das Gesetz.

Kein Navigationsgerät

Man würde es Verfassungskrise nennen, hätte Israel eine Verfassung. Das ist Teil des Problems. Dem jungen Staat fehlt das Navigationsgerät, das die Demokratie durch schwere Krisen steuert. So drohen selbst kleine Ereignisse das demokratische Getriebe in den Abgrund zu führen. Das ist so lange nicht tragisch, wie die Machthabenden von einer gewissen demokratischen Besonnenheit getragen sind. Spricht man von Netanjahu im Jahr 2021, wird das Fehlen einer Verfassung zum Pulverfass.

Der Regierungschef tat aber auch sich selbst nichts Gutes. Mit seinem rechtswidrigen Manöver brach er nicht nur das Gesetz, sondern auch den Koalitionspakt mit seinem aktuellen Übergangsregierungspartner Benny Gantz. In knapp einer Woche endet Netanjahus Frist zur Bildung einer neuen Regierung. Alle, die in diesen Tagen auch nur leise erwägen, sich auf eine Koalitionspartnerschaft mit ihm einzulassen, werden nun zweimal nachdenken. (Maria Sterkl, 28.4.2021)