Der US-Amerikaner soll sich mit dem Klub aus der Deutschen Bundesliga auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Salzburg will davon vorerst nichts wissen

Marsch auf dem Absprung. Foto: imago/Jan Huebner

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Julian Nagelsmann offenbar schnell fündig geworden. Nach übereinstimmenden Medienberichten von "Kicker", "Süddeutsche Zeitung" und "Sky" hat sich Leipzig mit Jesse Marsch auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Red Bull Salzburg wollte den Wechsel auf STANDARD-Anfrage nicht bestätigen. "Von Salzburg gibt es keine Neuigkeiten und keine Wasserstandsmeldungen", hieß es seitens des Klubs.

Der 47 Jahre alte US-Amerikaner gilt als Favorit auf den Posten. Ausstehend sei laut kicker nur die Einigung zwischen den Klubs. Marsch hat in Salzburg einen Vertrag bis 2022, ohne Ausstiegsklausel.

RB statt Premier League

Marsch soll für Leipzig sogar dem Premier-League-Klub Tottenham Hotspur abgesagt haben. Auch Eintracht Frankfurt soll sich für eine Verpflichtung Marschs eingesetzt haben. Nagelsmann (33) wechselt zur kommenden Saison zu Bayern München.

Marsch war in der Saison 2018/19 als Assistenztrainer unter Ralf Rangnick bei Leipzig tätig. Im Sommer 2019 übernahm er bei Salzburg. In seiner ersten Saison holte er das Double und betreute das Team beim erstmaligen Antreten in der Gruppenphase der Champions League. (luza, sid, 28.4.2021)