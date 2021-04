Die Pressekonferenz des Wiener Bürgermeisters am Dienstagnachmittag ließ Kulturinteressierte ratlos zurück: Zum einen, weil die Kultur mit keinem Wort erwähnt wurde und man deshalb nicht sicher sein konnte, ob die Museen am 3. Mai aufsperren dürfen (dürfen sie), zum anderen, weil Michael Ludwig die geplanten Öffnungen am 19. Mai dezidiert kritisch sah. In Wien hat der Bürgermeister das letzte Wort. Was sagt die Kulturstaatssekretärin dazu? Standard-Kulturchef Stephan Hilpold hat Andrea Mayer (Grüne) zum Interview auf der Feststiege des Burgtheaters getroffen und mit ihr auch über die Sorgenkinder Popfestivals und Clubkultur gesprochen.