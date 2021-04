Nicht ganz Corona-safe, aber das ist eine andere Sache. Wer zahlt aber die Rechnung? Foto: getttyimages/istockfoto/Mixmike

Die Unterhaltung am kleinen Ecktisch des Lieblingsbeisls war angeregt, die Funken flogen, man sitzt schon beim dritten Achterl Wein. Doch egal wie nett der Abend bis dahin war, irgendwann geht er zu Ende, und man fragt nach der Rechnung. Und dann kommt zuverlässig die Frage: "Zusammen oder getrennt?" Und obwohl es eigentlich nur drei Möglichkeiten gibt, diese Frage aufzulösen, kann sie das innere Stresslevel binnen Sekunden um ein Vielfaches erhöhen, während man im Kopf panisch die Optionen und deren Interpretationsmöglichkeiten durchgeht.

Weder will man natürlich geizig wirken, noch so, als hätte man sich nur ein Essen oder ein paar Drinks erschnorren wollen, oder gar gönnerhaft und altmodisch. Nicht immer ist die Situation so klar wie in diesem Tweet:

Ist man darüber hinaus als Frau mit einem Mann verabredet oder umgekehrt, kommt auf beiden Seiten noch eine ganze Reihe an angelernten Regeln, Erwartungshaltungen und Vorurteilen dazu, die die Situation verkomplizieren.

Wie handhaben Sie das?

Wann zahlen Sie, wann lassen Sie sich einladen? Oder teilen Sie aus Prinzip immer die Rechnung? Welche peinliche Situation hatten Sie bereits rund um das Begleichen der Rechnung bei einer Verabredung? Teilen Sie Ihre besten Geschichten im Forum! (aan, 30.4.2021)