Dekan an der Linzer Uni, gilt als Wunschkandidat der ÖVP

Mayrhofer folgt auf Lilian Hofmeister, die Ende 2020 aus dem VfGH ausschied. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die Regierung hat mit einiger Verzögerung ein neues Ersatz-Mitglied für den Verfassungsgerichtshof auserkoren. Dem Bundespräsidenten wird Michael Mayrhofer, Dekan an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johannes Kepler Uni in Linz, vorgeschlagen, geht aus dem Protokoll des heutigen Ministerrats hervor. Mayrhofer galt als Wunschkandidat der Volkspartei. Er war von 2003 bis 2005 als verfassungsrechtlicher Mitarbeiter am VfGH tätig.

Nötig geworden war die Nachbesetzung, da Lilian Hofmeister mit 70 aus Altersgründen mit Jahresende 2020 den Posten geräumt hatte. Da sie dereinst auf einem SPÖ-Ticket ins Höchstgericht gekommen war, blieb es bis zuletzt spannend, welche der beiden Koalitionsparteien sich bei der Nachbesetzung durchsetzen würde. Die Bewerbungsfrist hatte schon am 7. Jänner geendet. (APA, 28.4.2021)