Über diesen Podcast

"Lesezeichen" ist der STANDARD-Buchklub für Literatur, die uns begeistert und bewegt. Wir besprechen dabei gemeinsam mit einem Gast Neuerscheinungen von Autor*innen, die mit ihren Romanen oder Sachbüchern für Debatten gesorgt haben. Drei Wochen vor dem Buchklub erfahren Sie auf derStandard.at, was wir besprechen werden – so können Sie mitlesen und uns Ihre Fragen oder Statements zum Buch an album@derStandard.at schicken. "Lesezeichen" hören Sie freitags alle zwei Wochen auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Laura Schmidt, Anna Caroline Kainz. Musik von Audio Boutique.