"Game of Thrones" und "The Witcher" haben gezeigt: Fantasy funktioniert auch in der breiten Masse. Netflix setzt seine Pferde nun auf die Adaption der Grisha-Trilogie von Leigh Bardugo. Magie, Romanzen, Intrigen – auf den ersten Blick ist für jeden etwas dabei, doch es gibt auch Knackpunkte in der fantastischen Serienwelt von "Shadow and Bone". Was die Serie besser als die Bücher macht, wieviel Schilling ein Kruger wäre und warum es keine Schande ist, Jugend-Literatur cool zu finden – Ana Grujić, Expertin für die Grisha-Bücher und Newsdesk-Redakteurin beim STANDARD im Kreuzverhör von Doris Priesching und Thorben Pollerhof. (red, 29.04.2021)



