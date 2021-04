Corona in Französisch-Guyana – Das Virus an Europas Rand, Lebensretter HIV, Talk im Hangar, Eco, Andreas Vitásek: My Generation – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Corona in Französisch-Guyana – Das Virus an Europas Rand Brasilien versucht das Coronavirus in seinem Grenzgebiet zu ignorieren. Wie wirkt sich das im Alltag in der französischen Gemeinde Saint-Georges am Fluss Oyapock aus? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Eine Familie unterm Hakenkreuz (D 2021, Jutta Pinzler) Der Doktorand Helmut und die Medizinstudentin Erna lernen sich 1929 kennen und blicken optimistisch in die Zukunft – bis Erna erfährt, dass sie "Halbjüdin" ist, und das Leben der Familie immer schwieriger wird. Mit umfassendem Archivmaterial erzählt die Doku eine ungewöhnliche Familiengeschichte, die die Frage aufwirft: Wie hätte ich mich verhalten? Bis 21.15, Arte

20.15 WISSEN

Lebensretter HIV Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) kommt bei bahnbrechenden Gentherapien zur Heilung tödlicher Erbkrankheiten zum Einsatz. Nach der Doku diskutiert Gert Scobel um 21.00 über Gehirn und Gene. Bis 22.00, 3sat

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Öffnen für Geimpfte – Alle anderen bleiben eingesperrt? Bei Katrin Prähauser diskutieren Politologin Ulrike Guérot, Epidemiologe Gerald Gartlehner, Pharmazeut Hannes Loacker, Sacher-CEO Matthias Winkler und Opernsänger Günther Groissböck. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco mit: Bau-Boom – Immer mehr internationale Investoren in Österreich. / Führungswechsel in der OMV. /_Patente schützen geistiges Eigentum. Bis 23.05, ORF 2

22.50 65. GEBURTSTAG

Andreas Vitásek: My Generation In seinem 25-Jahr-Bühnenjubiläumsprogramm räsoniert der Kabarettist, der am 1. Mai seinen 65. Geburtstag feiert, über seine "wilden" Post-68er-Jahre, seine Weggefährten und Schauplätze – und was daraus geworden ist.

Bis 0.00, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Autorin Stefanie Sargnagel, Schauspielerin Barbara Wussow, Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner und Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DRAMA

No! (CH/USA/F/MEX 2021, Pablo Larraín) Mit Gael García Bernal als Werbefachmann erzählt No! die Arbeit an der Werbekampagne, mit der Gegner von Augusto Pinochet 1988 im Vorfeld eines nationalen Referendums – erfolgreich – Stimmung gegen die Verlängerung der Amtszeit des chilenischen Diktators machten. Bis 1.30, WDR

0.25 DRAMA

Cosmos (F/P 2015, Andrzej Żuławski) Idealer Stoff für Andrzej Żuławski: Der polnische Regisseur hat den Roman seines Landsmanns Witold Gombrowicz mit Sabine Azéma in einer Hauptrolle verfilmt. Surreal und voller erotischer und psychologischer Intrigen. Bis 2.05, ZDF neo