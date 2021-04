Norbert Hofer, 50, hat sich gegen Corona impfen lassen. Ob ihm der Herbert Kickl dabei folgt, ist unklar. Bekanntlich vertraut der De-facto-FPÖ-Obmann auf sein starkes, völkisches Immunsystem: "Ein intaktes Immunsystem macht den Menschen stark gegen jede Art von Virus", sagte er bei der "Querdenker"-Demo vor ein paar Wochen.

Norbert Hofer ist ein Dissident innerhalb der "Querdenker"-FPÖ, denn er trägt Maske. Foto: imago images/SEPA.Media

Hofer ist auch sonst ein Dissident innerhalb der "Querdenker"-FPÖ, denn er trägt Maske. Das hat ihn innerhalb des freiheitlichen Parlamentsklubs ziemlich Sympathien gekostet, denn dort ist man stolz darauf, so ziemlich jedes Fuzerl Vernunft zugunsten einer vagen "Freiheit" zu verachten. Heimliche Untergangssehnsucht ist ja ein historisch belegtes Phänomen bei den geistigen Vorfahren der Völkisch-Nationalen. Lieber sich mit der modernen Welt anlegen und in mannhaftem Trotz in einer Götterdämmerung vergehen als sich dem verhassten "System" beugen.

Natürlich haben die Freiheitlichen ein politisches Thema erkannt. Aber die organisierte Irrationalität der FPÖ (und eines Teils der "Querdenker") hat tiefere Wurzeln. Ihre Vorfahren haben ja auch nach der Niederlage der NS-Herrschaft diesen Staat nur widerwillig anerkannt.

Für sie ist die (liberale) Demokratie eben nur ein "System", das der Herrschaft des "wahren Volkes" nur aufgezwungen wurde (Siegermächte!). Und wenn das System Masken verordnet, dann ist es der Feind. Das steckt hinter der blanken Unvernunft in Sachen Corona. (Hans Rauscher, 29.4.2021)