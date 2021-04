Die SCS wird aktuell mit 1,065 Milliarden Euro bewertet. Foto: URW/DraganDok

Österreichs größtes Einkaufszentrum, die Shopping City Süd in Vösendorf, hat teilweise neue Eigentümer: Crédit Agricole Assurances, die Versicherungssparte der französischen Großbank Crédit Agricole, erwirbt vom bisherigen 100-Prozent-Eigentümer Unibail-Rodamco-Westfield (URW) 45 Prozent an dem Komplex südlich von Wien.

Ein entsprechendes Joint-Venture wurde laut URW am Mittwoch unterzeichnet. Der Netto-Angebotspreis für die gesamte Immobilie sei bei 1,065 Milliarden Euro gelegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SCS zählt mit rund 25 Millionen Besuchern pro Jahr zu den zehn besucherstärksten Einkaufszentren in Europa. (red, 29.4.2021)