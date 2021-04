Ergänzung: "Durch die Schultests sind die Kinder und Jugendlichen die am häufigsten getestete Altersgruppe. Das ist mit ein Grund, warum die Inzidenz der offiziell gemeldeten Fälle in dieser Altersgruppe relativ hoch ist. Andererseits ist die Dunkelziffer so niedrig wie noch nie zuvor", sagt Volker Strenger.

