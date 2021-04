Wie schön ist die schöne neue Arbeitswelt wirklich? Wer wird flexibel, selbstbestimmt und frei arbeiten können? Was kann gegen die fehlende Balance von Systemrelevanz und Anerkennung getan werden – und was sagt die Wirtschaft zum "Hochfahren"? Das sind die Themen am Freitag, dem heutigen 4JobsDay im Rahmen des viertägigen 4Gamechanger-Festivals, das heuer in die Wohnzimmer statt in die Wiener Marx-Halle kam.

4Gamechangers-Mastermind Nina Kaiser hat aus der Not der Umstände das Festival mit Tausendschaften in der Marx-Halle in den Sender verlegt und sich wieder große Namen und "Hidden Champions" eingeladen, die an vier Kickoff-Tagen zur Zukunftsgestaltung inspirieren.

Das Programm zum 4JobsDay ist am Freitag ab 14 Uhr live auf Puls4 und online zu sehen, danach in der Online-Mediathek des Festivals on Demand abrufbar. Alle Informationen zum Festival finden Sie auf 4gamechangers.io. (red, 30.4.2021)