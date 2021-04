Die Infrastruktur wäre in Wien gegeben, die Unsicherheit bei den Impfstofflieferungen spricht aber gegen eine Anmeldung für alle Altersgruppen zur Covid-Impfung, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Foto: APA/Neubauer

Als erstes Bundesland hat Niederösterreich am Mittwoch die Freischaltung von Impfterminen für alle Altersgruppen verkündet. Man ist sich sicher, dass die Impfstoffe pünktlich geliefert werden. Ab 10. Mai können sich daher alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 16 Jahren für eine Impfung anmelden. Schon ab 3. Mai sind Impftermine für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab dem 50. Lebensjahr, ab 5. Mai für Personen ab dem 40. Lebensjahr und ab 7. Mai für Menschen ab dem 30. Lebensjahr freigeschaltet.

Insgesamt geht es um 326.000 Termine, die freigeschaltet werden. Bis Ende Juni sollen die Impfungen dann durchgeführt worden sein, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Skepsis in Wien

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist da skeptischer. Was die Impfstofflieferungen betrifft, würde er "noch keine große Karte darauf setzen und Termine ausmachen, wenn noch nicht wirklich gesichert ist, dass der Impfstoff kommt", sagte Hacker im Ö1-"Morgenjournal" am Donnerstag. In Wien gab es in der Vergangenheit immer wieder Lieferschwierigkeiten oder sogar komplette Ausfälle, etwa Anfang April mit Astra Zeneca. Vergangene Woche wurden durchschnittlich 13.600 Covid-Impfungen pro Tag in Wien durchgeführt. Kapazitäten gäbe es für 40.000 Impfungen pro Tag.

In Wien seien frühestens im Sommer Anmeldungen für alle möglich, sagt Hacker. Derzeit können alle Personen über 60 und Risikopatientinnen und -patienten einen Termin buchen. Am Montag startet außerdem das betriebliche Impfen. Über 10.000 Firmen hätten sich dafür gemeldet.

Abwarten auch in anderen Bundesländern

In Tirol werden diese Woche die über 50-Jährigen zur Impfung geladen, in der Steiermark und in Oberösterreich soll das im Mai passieren.

Auch im Burgenland will man kein konkretes Datum nennen, wann Termine für alle Altersgruppen freigeschaltet werden. Herbert Weltler vom burgenländischen Impfstab dazu: "Das wäre ausgesprochen unseriös", weil man Gefahr laufe, Termine zu vergeben, die man nicht einhalten könne. "Das würde zu einer ausgesprochen großen Verunsicherung der Ärzteschaft und der Bevölkerung im Burgenland führen."

In Vorarlberg und Salzburg wird ebenso weiterhin von Woche zu Woche geplant, je nach Eintreffen der Impfstoffe. (red, 29.4.2021)