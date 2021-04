Heuer soll es mehr geben als Fotos vom Publikum. EPA

Hinsichtlich möglicher Corona-Lockerungen planen die Veranstalter des Locarno Film Festival noch intensiver in Richtung eines "normalen" Festivals. Vorführungen auf der Piazza Grande und in Kinosälen sollten demnach wieder Realität sein. Festival-Präsident Marco Solari ist jedenfalls zuversichtlich, nachdem der Schweizer Bundesrat am Mittwoch die Rahmenbedingungen für Großveranstaltungen im Sommer abgesteckt und Anlässe bis zu 3.000 Personen ab Juli in Aussicht gestellt hat.

Die Hoffnung lebt

"Selbstverständlich hoffen wir, dass eine eventuelle günstige Entwicklung der Pandemie bis August uns erlauben könnte, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen die Zuschauerzahl nach oben anzupassen", so ein Zitat in der Medienmitteilung des Filmfestivals vom Donnerstag. Die 74. Ausgabe des Locarno Film Festival findet vom 4. bis 14. August statt. Schon jetzt ist klar, dass die diesjährige Retrospektive dem italienischen Filmemacher Alberto Lattuada gewidmet ist. (APA,29.4.,2021)