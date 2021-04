Die Geräte sollen ab 1099 Euro erhältlich sein und bereits am 14. Mai in den Handel kommen

Die Laptops sollen geräteübergreifendes Arbeiten mit den Samsung-Smartphones erlauben. Foto: Samsung

Samsung stellte am Mittwoch zwei neue Laptops vor, die im Mittelpunkt des eigenen Ökosystems stehen sollen: Das Galaxy Book Pro (ab 1099 Euro) und das Galaxy Book Pro 360 (ab 1199 Euro). Beide Geräte sollen laut dem Unternehmen leistungsstarke Performance mit der mobilen DNA eines Samsung-Galaxy-Smartphones verbinden. Als Betriebssystem kommt Windows zum Einsatz, außerdem ist auch LTE-, 5G- und Wifi 6E-Support mit an Bord.

Während in beiden Geräten ein Touchscreen mit einer Auflösung von 1080p verbaut sein wird, handelt es sich beim Pro 360 – wie der Name schon verrät – um ein Convertible. Dieses bietet auf Wunsch auch ein Tablet-artiges Erlebnis. Außerdem handelt es sich bei den Samsung-Laptops um die ersten Windows-Geräte, in denen ein Super-Amoled-Display verbaut sein wird. Diese sollen laut dem Unternehmen weniger blaues Licht als Standard-LCDs produzieren und somit die Augen bei längerem Gebrauch vor Ermüdung schützen, schreibt "Petapixel".

Farboptimierung

Außerdem verfügen sie über eine "Intelligent Color Engine", die den Farbraum je nach Aufgabe automatisch abstimmen soll. So zum Beispiel während der Fotobearbeitung, während der die Laptops die Farben optimieren können soll. Was das im Detail bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Beide Geräte verfügen über einen Intel-Prozessor der elften Generation und dementsprechend auch Intels Iris Xe-Grafikeinheit.

Auch bezüglich der Anschlüsse gleichen sich beiden Ausführungen: Sie haben jeweils einen Thunderbolt-4-Anschluss, einen USB-C-Port und einen Typ-A-Anschluss. Außerdem mit an Bord ist eine Kopfhörer- und Mikrofonbuchse, ein MicroSD-Karten-Leser und ein Port für Nano-Simkarten.

S Pen, aber besser

Das Galaxy Book Pro 360 wird zudem mit einem offenbar verbesserten S Pen ausgeliefert, der 2,5-mal dicker ist als die Stifte für die Mobilgeräte des Unternehmens. Dies soll zu einem lebensechteren Schreibgefühl führen.

Dass der bekannte "Galaxy"-Name für die Geräte verwendet wird, soll zudem nicht nur Marketing sein, sagt das Unternehmen. Stattdessen soll ein geräteübergreifendes Arbeiten mit den Smartphones des Unternehmens möglich sein, um die Produktivität zu steigern.

Alle Konfigurationen und Ausstattungsmerkmale können in Samsungs Onlineshop verglichen werden. Im Handel sollen die Geräte ab dem 14. Mai verfügbar sein. (red, 29.4.2021)