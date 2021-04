Robert Seeger, hier auf einem Foto des Jahres 2018, wird im Juli 80 Jahre alt – und hat immer noch Spaß am Kommentieren. Foto: STANDARD/Robert Newald

Wien – "Fast 200 Stunden" lang Live-Berichterstattung von der Fußball-Europameisterschaft verspricht der Sender Oe24.tv. Mit einer Sublizenz der UEFA und vom ORF wird Oe24.TV ab 11. Juni insgesamt neun Live-Spiele, davon sechs exklusiv und drei in Kooperation mit dem ORF, übertragen, teilte der Sender am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bei den Exklusivspielen handelt es sich um die sechs Parallelpartien zum Abschluss der Gruppenphase. Alle anderen Spiele sind in Österreich exklusiv im ORF zu sehen.

Zusätzlich zeigt Oe24.tv – genauso wie der ORF – noch das Eröffnungsspiel am 11. Juni zwischen der Türkei – Italien sowie die Partien Deutschland – Frankreich (Dienstag, 15. Juni, 21.00 Uhr) und Deutschland – Portugal am Mittwoch, 23. Juni, 18.00 Uhr.

Als Reporter der Live-Spiele und Präsentatoren der Analysen kommen Edi Finger junior, Robert Seeger (wie bereits bei der WM 2018), Volker Piesczek und Alex Nausner zum Einsatz. Sie werden unterstützt von Toni Polster, Hans Krankl, Frenkie Schinkels und Andi Ogris.

Oe24.tv ist derzeit aber weniger wegen Fußball im Gespräch, sondern viel mehr wegen Medienmacher Wolfgang Fellner, der – wie berichtet – mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert wird. (red, 29.4.2021)