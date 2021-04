In dieser Galerie: 2 Bilder Wolfgang Gerstl hört auf. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Andreas Hanger steigt auf. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der ÖVP-Abgeordnete Wolfgang Gerstl hat den türkisen Fraktionsvorsitz im Ibiza-U-Ausschuss nun dauerhaft an seinen Kollegen Andreas Hanger abgegeben. Wie er am Donnerstag erläuterte, sei das aus Gesundheitsgründen geschehen. Er laboriere noch an den Folgen seines Skiunfalls und könne nicht allzu lang am Stück sitzen. Andere Gründe dafür gebe es nicht. Gerstl war durch teils ungewöhnliche Medienauftritte rund um den U-Ausschuss aufgefallen.

Stattdessen hat ihn die ÖVP dazu auserkoren, eine Reform der U-Ausschuss-Verfahrensordnung zu verhandeln, die er gerne auch mit einer Reform der Strafprozessordnung (StPO) verknüpfen würde. Starten soll dieser Prozess aber erst, wenn der Ibiza-U-Ausschuss beendet ist. Derzeit kann sich Gerstl ohnehin nicht der Öffentlichkeit stellen: Er wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich – symptomlos – in Quarantäne. (red, APA, 29.4.2021)