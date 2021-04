"Zitronen Zitronen Zitronen" erlebt nach der Streaming-Premiere nun auch seine physische Uraufführung im Schauspielhaus Graz.

Foto: Schauspielhaus Graz

Eine Fülle von Veranstaltungen wird in Graz am 19. Mai, dem Tag der Wiedereröffnung der Kulturbetriebe geboten. So gibt es gleich zwei Premieren im Schauspielhaus, eine im Theater im Bahnhof, je ein Konzert im Musikverein und aus dem Hause styriarte, außerdem starten Oper und das Jugendtheater Next Liberty ihren Spielbetrieb. Kennzeichnend ist, dass die Programme ohne Pause gespielt werden und überall strenge Hygienekonzepte zum Tragen kommen.

Rasant startet das Grazer Schauspielhaus in die Restsaison: Vier Premieren in vier Tagen werden hier über die verschiedenen Bühnen gehen. Am 19. gibt es mit Ois offen! Ein musikalischer Theaterabend einen schwungvollen Auftakt auf der großen Bühne mit Sandy Lopicic. Im Haus Zwei findet am selben Abend mit Flüstern in stehenden Zügen von Clemens J. Setz eine Uraufführung statt. Zwei Tage später steht Der große Diktator nach dem Film von Charlie Chaplin auf dem Programm, und am 22. Mai wird Zitronen Zitronen Zitronen nach der Streaming-Premiere nun auch live in Haus Drei gezeigt.

In die Sterne mit Stanislaw Lem



Den Abschluss des Premierenreigens im Mai macht Sterntagebücher nach den Science-Fiction-Erzählungen von Stanislaw Lem, das am 26. Mai ebenfalls im Haus Drei zu sehen sein wird. Making a Great Gatsby", Macbeth, Ein Sommernachtstraum und Elfriede Jelineks Das Licht im Kasten müssen bis zur nächsten Spielzeit warten.

Im Theater im Bahnhof steht Wir begehren. Ein uncooler Abend mit uncoolen Emotionen schon länger in den Startlöchern und wird nun ebenfalls am 19. Mai gezeigt. Eine Gruppe von Frauen beklagt hier den Zustand der Welt, der nicht so ist, wie sie ihn gerne hätten. Hinter der Klage steht aber Klarheit, der Blick soll auf das eigene Begehren gerichtet werden. Ebenfalls noch im Mai wird es online eine weitere Talkshow mit Pia Hierzegger geben, Montag. Die improvisierte Show wird erst wieder im Herbst gezeigt werden.

Musikverein und Styriate



Der Musikverein bietet am ersten möglichen Abend ein Konzert mit Julian und Sophie Rachlin sowie Sarah McElavy, die unter anderem Werke von Mozart, Penderecki, Prokofiew und Schostakowitsch spielen werden. Eine Woche später (26.5.) stellt sich die Sopranistin Camilla Nylund für einen Liederabend ein. Im Juni und Juli stehen fünf Konzerte auf dem Programm: Matthias Bartolomy und das Signum Saxophone Quartet (27.5.), BartolomyBittmann (17.6.) sowie drei Konzerte mit den Grazer Philharmonikern und zwar mit Rudolf Buchbinder (21. und 22.6), Adam Fischer (29.6.) und Dennis Russell Davis.

Auch die styriarte nutzt die erste Möglichkeit, wieder öffentlich musizieren zu können und bringt am Schlossberg in den Kasematten ein Konzert. Angekündigt ist "fröhliche Musik von Claudio Monteverdi bis John Lennon" mit dem Ensemble Spafudla, dem Duo Ivan Trenev & Moritz Weiß und dem Kärntner Brassquintett Blechreiz. Das Orchester Recreation ist am 21. und 22. Mai unter der Stabführung von Daniela Musca mit Brahms und Mozart zu hören.

Die Spielstätten (Kasematten, Dom im Berg Orpheum) der Bühnen Graz mischen mit dem styriarte-Konzert gleich von Beginn an mit, auch im Orpheum ist einiges zu hören: Manu Delago (23.5.), Catastrophe & Cure (27.5.), My Ugly Clementine (1.6.) und Son of the Velvet Rat (18.6.).

Oper ohne Premieren



Auch die Grazer Oper spielt ebenso wie das Jugendtheater Next Liberty ab 19. Mai, Premieren wird es aber in beiden Häusern in dieser Spielzeit keine mehr geben. Die Oper hat "Madama Butterfly" und "Die verkaufte Braut" nun endgültig auf eine der nächsten Spielzeiten verschoben.

Das Festival "GrazERZÄHLTgeschichten", das eigentlich am 1. Mai hätte starten sollen, möchte zumindest ab 22. Mai noch mitmischen. Geplant ist ein Live-Konzert vor der Oper um 11.00 Uhr, wie die genaue Durchführung aussehen wird, wird kurzfristig bekanntgegeben. (APA, 29. 4. 2021)