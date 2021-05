Lou Beauchesne, "Anton das Bison". Illustrationen von Kate Chappell. Aus dem Französischen von Maja von Vogel. € 9,30 / 48 Seiten. Carlsen, Hamburg 2020. Ab 7 Jahren Foto: Unimark

Seit neuestem redet Louis nur mehr über eines: Dinosaurier. "Dinosaurier hier, Dinosaurier da." Er ist ein richtiger Dino-Fan, mit allem, was dazugehört. Im Museum sieht er sich ihre Skelette an, und er liest alle Dinosaurierbücher aus der Bücherei. Dabei vergisst er ganz auf seinen guten, alten Freund, Anton das Bison, welcher der eigentliche Held dieser Geschichte ist. Leider geht Anton eines Tages verloren, ohne dass es jemandem auffällt – denn Louis, ja genau, der denkt nur an Dinosaurier ... Hoffentlich werden sich die beiden irgendwann wiederfinden! Bis es (vielleicht) so weit ist, könntest du Anton auf seinen Abenteuern begleiten. Das zahlt sich aus, denn der erlebt wirklich witzige und verrückte Sachen, während Louis … du weißt ja, was der in der Zwischenzeit macht. Ob er nicht trotzdem sein liebstes Bison vermissen wird?