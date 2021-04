Viele Flugzeuge sind derzeit gar nicht in der Luft. Wann die Passagiere zurückkommen, hängt wohl unter anderem vom grünen Pass ab. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Das Jahr beginnt für die AUA so zäh, wie das Corona-Jahr 2020 aufgehört hat. "Wir sind weit, weit hinter unseren Planungen", eröffnete AUA-Chef Alexis von Hoensbroech die Pressekonferenz, bei der am Donnerstag die tiefroten Quartalszahlen präsentiert wurden. Die mit Staatsgeld gerettete Lufthansa-Tochter flog im Auftaktquartal einen operativen Verlust von 106 Millionen Euro ein. 308.000 Fluggäste sind mit der AUA geflogen, um 85 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahrs, da waren es noch 1,9 Millionen.

Auch im Gesamtjahr erwartet der Manager tiefrote Zahlen. Sorgen, dass der Airline das Staatsgeld ausgeht, hat der AUA-Chef derzeit nicht. Immer noch sei die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit. Die Aussichten seien mehr als ungewiss – auch wenn von Hoensbroech einen "mächtigen Aufschwung" erwartet, die Frage sei bloß, wann. Dass die Menschen reisen und fliegen wollen, davon geht der AUA-Manager aus. "Es gibt viele, die davon ausgehen, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Füße", so von Hoensbroech.

Buchungen für den Sommer trudeln ein

"Jeden Tag kommen jetzt mehrere Tausend Buchungen für den Sommer herein", sagte von Hoensbroech. Die Zahlen hätten sich in den vergangenen paar Wochen verdoppelt, freilich von einem sehr niedrigen Niveau aus. Im Juli will die AUA 100 Destinationen anfliegen, schwerpunktmäßig südliche Sonnenziele, und dann die Hälfte ihrer Kapazitäten in der Luft haben, mehr als die Mutter Lufthansa, die mit etwa 40 Prozent kalkuliert. Im Herbst und Winter gehe man davon aus, rund 70 Prozent der Kapazitäten im Einsatz zu haben.

Die für Konsumenten interessante Frage, ob die Ticketpreise sich eher nach oben oder nach unten entwickeln werden, beantwortet von Hoensbroech so: "Aktuell sind die Ticketpreise recht günstig, es empfiehlt sich, jetzt schon für den Sommer zu buchen." Auch im Hinblick darauf, dass die Umbuchungsmöglichkeiten derzeit sehr liberal gehandhabt würden. Wenn es richtig losgehe, vor allem wenn der grüne Pass für mehr Reisefreiheit da sei, könnte man schlagartig von einer Buchungswelle überrollt werden.

Kein Abflug geplant

In einer Mitarbeiterversammlung am Donnerstag hat von Hoensbroech mitgeteilt, dass er der AUA in Wien erhalten bleiben wird. Immerhin war er als ein Kandidat für den Chefposten der SAS genannt worden. Tatsächlich habe ihn ein Personalberater angerufen, das sei normal in der Branche. "Ich habe letzte Woche die SAS informiert, dass ich nicht zur Verfügung stehe", sagte von Hoensbroech. Er sei sehr gern in Österreich, und es wäre kein günstiger Augenblick, von der AUA zu gehen. (rebu, 29.4.2021)