Der Publisher wollte damals den Launch seiner Spieleserie "Big Family Games" bewerben. Foto: Donny/eBay

Nintendos Spielekonsole Wii wurde bereits 2006 vorgestellt, Ende desselben Jahres kam sie in den Handel. Während sie sich damals großer Beliebtheit erfreute, handelt es sich aus heutiger Sicht um veraltete Technik. Wer allerdings bis heute nicht genug bekommen kann, hat jetzt die Möglichkeit, für 300.000 Dollar eine vergoldete Wii zu kaufen. Hergestellt für niemand anderen als Queen Elizabeth II.

Angeboten wird das gute Stück von einem Sammler namens Donny, der in seinem Ebay-Inserat erklärt, dass die Konsole 2009 als Promoaktion für den Launch der Spieleserie "Big Family Games" hergestellt wurde. 2017 konnte er selbst die Wii erwerben und den Kauf zwei Jahre lang geheim halten. 2019 wurde er dann von den Produzenten des Youtube-Kanals "People Make Games" zum Thema interviewt.

Noch hat die Nintendo Wii keinen Abnehmer gefunden. Foto: Donny/eBay

Funktionstüchtig

Das Sammlergerät verkaufe er nun, weil er "mit dem Leben weitermachen" will, sagte er im Gespräch mit Consolevariations.com. "Wenn ich nach Hause komme, kann ich nicht viel 'Zeit für mich' verbringen, also möchte ich den Schritt wagen und weiterziehen." In der Ebay-Beschreibung gibt er an, dass das Gerät noch immer in gutem Zustand sei und einwandfrei funktioniere. (red, 29.4.2021)