Am 1. Mai feierte eines der berühmtesten Hochhäuser der Welt den 90. Geburtstag. Testen Sie Ihre Wissen im Quiz!

Es ist ein Gebäude der Superlative. Mit 381 Metern (mit Antenne inzwischen rund 443 Meter) war es lange Zeit das höchste Hochhaus der Welt, es wurde innerhalb kürzester Zeit errichtet und kommt so häufig wie kein anderes Gebäude der Welt in Filmen und Serien vor. Es wurde unzählige Male fotografiert und dient als Vorlage für Merchandise-Artikel, Poster und Bilder. Jährlich zieht es Millionen Touristen in seinen Bann, die es aus der Ferne bestaunen oder auf seiner Aussichtsplattform der hektischen Stadt entfliehen. Aber wie viele Stockwerke hat das Empire State Building eigentlich? Und welchen Spitznamen trug es lange Zeit?

